「ロサンゼルス（ＬＡ）が『韓国の大谷』を呼び込んだ」。米ＬＡタイムズは米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）ロサンゼルスＦＣに入団した孫興慜（ソン・フンミン）を米プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）ＬＡドジャースの日本人スーパースター大谷翔平に例えた。投打兼業で有名な大谷はＭＬＢを平定したメジャーリーガーだ。昨シーズン歴代初めて５０本塁打−５０盗塁という大記録（５４本塁打・５９盗塁）を達成した。また