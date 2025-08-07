◆「RINKU FOOD PARK(りんくうフードパーク)」7月30日開業焼肉坂井ホールディングス(名古屋市北区、郄橋仁志社長)のグループ会社であるタケモトフーズ(大阪市北区、永野義和社長)は7月30日、「りんくうプレミアム・アウトレット」（大阪府泉佐野市）内にフードコート「RINKU FOOD PARK」を開業する。2000年から同地にフードコート「ワールドグルメジャンクション」を運営していた。このほど、開業から25年を経て時代の需要を