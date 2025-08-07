秋篠宮妃紀子さまがボッチャの大会を観戦されました。秋篠宮妃紀子さまは、きょう（7日）午前、東京・墨田区の体育館で「第10回全国ボッチャ選抜甲子園決勝大会」を観戦されました。ボッチャは、赤と青のボールを6球ずつ投げたり転がしたりして、白い目標球との近さを競うもので「地上のカーリング」とも呼ばれています。ボッチャは障害の有無や年齢、性別に関係なくプレーできるスポーツで、今回の決勝トーナメントには全国の特別