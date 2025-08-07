中国でつり橋が傾き、落下した観光客が死亡しました。【写真を見る】つり橋が傾き観光客らが落下5人死亡 24人重軽傷ケーブルが突然断裂中国・新疆ウイグル自治区中国国営メディアによりますと、きのう、新疆ウイグル自治区の観光地で、つり橋を支えていたケーブルが突然、断裂して橋が傾き、観光客ら29人が落下しました。この事故で、5人が死亡、2人が重傷を負い、22人が軽いけがをしたということです。当局は付近を閉