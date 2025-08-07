7日午後1時1分から、日本はトランプ政権から、「相互関税15％」が課されました。これに先立ち、赤沢経済再生担当相はラトニック商務長官と協議し、合意内容通りの実施と自動車関税の速やかな引き下げを求めました。こうした中、林官房長官は、15％関税が上乗せされることはない、との認識を示しました。林官房長官「この相互関税に関しましては、既存の関税率が15％以上の品目には課されず、15％未満の品目については既存の関税率