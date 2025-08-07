元AKB48でタレントの西野未姫が6日に自身のアメブロを更新。アイドルグループ・timeleszのライブに母親と参戦したことを報告した。この日、西野は「まさかのtimeleszさんのLIVEが当たってママと2人で横浜アリーナに観に行ってきました」と報告し「#タイプロハマりすぎてファンクラブ入った」と明かした。続けて、座席について「#まさかの1列目でびっくり」と驚きをつづり「#めちゃくちゃ楽しかった#いっぱい手を振りました笑」とラ