三条署や県警の合同捜査班は8月7日までに県央地区の一般住宅やアパートなどで発生した連続窃盗事件の捜査を終結したと発表しました。この連続事件は、去年1月からことし5月までの間に、三条市のほか新潟市や燕市、長岡市などの一般住宅やアパート、空き家に何者かが侵入し、現金や女性の下着、キャッシュカードなどを盗んでいたものです。警察は三条市に住む無職の男（31）が複数の同様事件に関与しているとみて