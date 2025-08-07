ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」をオンラインで追加発売する。「2025大阪・関西万博記念ICOCA・フォトフレームセット」を15,000セット限定で、価格は3,200円で、SFチャージ500円とデポジット500円が含まれている。送料別。WESTERモールの「おみやげ街道【関西】WESTERモール店」で、8月19日正午から販売する。1人1点限りで、複数個の注文が確認された場合には注文をキャンセルす