7日午後1時1分から、日本はトランプ政権から、「相互関税15％」が課されました。これに先立ち、赤沢経済再生担当相はラトニック商務長官と協議し、合意内容通りの実施と自動車関税の速やかな引き下げを求めました。赤沢大臣は7日未明、ラトニック商務長官と会談しました。アメリカと合意した「相互関税」の内容について、日本政府はこれまで、従来の関税が15％未満のものは15％に引き上げられ、15％をこえるものには追加はかからず