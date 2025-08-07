トヨタ自動車は７日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を下方修正すると発表した。米国の輸入自動車に対する関税措置が利益を１兆４０００億円押し下げることで、営業利益は５月時点の予想より６０００億円少ない３兆２０００億円（前期比３３・３％減）になるとした。最終利益は４４００億円少ない２兆６６００億円（同４４・２％減）となる見通しだ。米国による自動車への追加関税は、４月に発動された。