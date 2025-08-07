テレビ朝日の住田紗里アナが自身のInstagramを更新。住田アナは投稿で、「仕事の後にEXガーデンカフェで、ドラえもんのメニューを食べてきました 同期がハンバーガー、私はアンキパンを食べました 子供の頃、アンキパンには何度憧れたことか！今回こうして食べられたことが、夢が叶ったようで幸せでした 」と自身の写真を添えて投稿した。この投稿にファンから「子供の頃の夢が叶ったみたいで羨ましい！」「アンキパン食べてみたい