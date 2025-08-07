俳優の窪田正孝が自身のInstagramを更新、自身が38歳の誕生日を迎えたことを報告した。窪田は「生まれて37年。大切な人達が側にいてくれて今を生きられることに心から感謝です。」と綴った。続けて、舞台「チ。」の稽古が始まることにも触れ、「凝り固まった概念を崩してくれる「チ。」の言葉達を舞台でしか出来ない体現で伝えていけらたと思います。」と自身が出演する舞台への意気込みを語った。最後に「何はともあれまた1年思い