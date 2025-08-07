「友だち」になった人と気軽にコミュニケーションを取ることができるLINE。好きな女性と定期的にトークする仲になったら、「脈ありサイン」を見逃さないようにしたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に、「LINEで本命男子だけに見せる『脈あり行動』」を紹介します。【１】連絡が来ないときは、突然おもしろ系のスタンプを送って相手に絡む「『かまってー』って合図です（笑）」（20