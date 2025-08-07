コチめし提供：岡山市 文化庁が地域の文化・伝統のストーリーを認定する「日本遺産」に、岡山市西大寺地区の郷土料理「コチめし」が認定されました。 2017年に初めて認定された「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」について、岡山市が吉井川沿岸に残る常夜燈群と共に追加申請し、認定されました。 コチめしは、吉井川で獲れた「コチ」の身と野菜をご飯に乗せ