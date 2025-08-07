三種の煮込み肉まみれうどん（中：1500円） テーマは「煩悩」です。肉を使って新しいさぬきうどんの楽しみ方を提案する店が高松市にオープンしました。 高松市兵庫町にオープンした、はなまるうどん「肉店」です。 元々あった店を改装し、従来のメニューに加えて「肉店」という名前の通り肉のメニューに力を入れています。店のテーマは「煩悩」です。 （斎藤康之リポー