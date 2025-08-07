親の介護や援助について、きょうだいと話し合ったことはありますか？親の老後、援助が必要になった時にどう分担するか考えることは大切です。しかし、今回は信頼していたきょうだいと、まさかの金銭トラブルに発展してしまったエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します山吹いろ(@yamabuki___iro)さんの作品『8桁の使途不明金』をごらんください。 き