2025年度のお盆の渋滞傾向は？ 2025年お盆の渋滞予測（下り） 写真：(c) chococoffee - photoAC 渋滞する高速道路の様子。 写真：(c) chococoffee - photoAC 2025年のお盆期間は、一般的に8月13日（水）から16日（土）までの4日間だ。そのため13日（水）～17日（日）までを5連休とするケースが多いだろう。また12日（火）を休みにし、9日（土）から11日（月・祝）の3連休と合わせて最大9連休！ なんて方もいる