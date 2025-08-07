気象台は、午後2時11分に、大雨警報（浸水害）を仙北市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 7日14:11時点秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害7日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■