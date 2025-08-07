JR九州は7日午後1時5分ごろから約1時間、大雨のため西九州新幹線の武雄温泉（佐賀県）―長崎間の上下線で運転を見合わせた。同社によると、区間にある雨量計が規定値に達したとしている。気象庁は区間内にある長崎県大村市に大雨警報を出していた。