生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスを提供する米新興企業パープレキシティが、同サービスに読売新聞の記事を無断で利用しているとして、読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社の３社は７日、同社に記事の利用差し止めと計約２１億６８００万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。生成ＡＩによる新聞記事などの著作物の無断利用を巡り、米国や欧州で生成ＡＩ事業者に対する訴訟が相次ぐ中、日本国内の大手