夏休み中の子どもたちに官公庁の仕事を知ってもらおうと、きょう「こども霞が関見学デー」が開かれ、法務省では子どもたちが検察官になりきって取り調べを体験しました。検事役の子ども「指紋がついてたっていうことは、触ったんですよね」容疑者役の職員「ごめんなさい。本当はやりました」法務省では、夏祭りの看板に落書きをした疑いで逮捕された容疑者役の職員を子どもたちが取り調べました。体験した小学1年生「とても面白か