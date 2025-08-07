人気のスロギーが、さらに進化して新登場！「sloggi GO Allround」が、「FREE Allround」シリーズへリニューアル。想像を超えるストレッチ性となめらかな肌ざわりで、締めつけ感ゼロの快適さを実現しました。着けごこちとデザイン性を兼ね備えた新作は、8月6日より全国発売スタート。毎日をもっと自由に♡自分らしく過ごしたい女性にぴったりの、心と身体を解放するインナーが揃いました。 想