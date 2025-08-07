鹿角市でリンゴなど果樹の食害が相次いで確認されています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、7日午前5時半ごろ、鹿角市花輪堪忍沢で農作業をしていた人がリンゴが食い荒らされているのを見つけました。リンゴの実が約100個食べられ、枝が4本折られていたということです。また、鹿角市十和田末広上ノ野では、7日午前10時ごろ、リンゴの木が複数本折られているのが見つかっていて、園地内には複数の