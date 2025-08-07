佐渡市は7日午後1時、土砂災害の危険性が下がったとして市内の羽茂地区・赤泊地区に出していた避難指示を解除しました。佐渡市は一時、約3000世帯、8000人余りに避難指示を出していました。羽茂地区・赤泊地区は解除されましたが、小木地区については、避難指示が継続されています。開設していた避難所は、小木行政サービスセンターをのぞき、全て閉鎖するとしています。大雨警報が引き続き発表されていることから、避