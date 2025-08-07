38年ぶりの「FXエディション」登場に反響多数！トヨタのカナダ法人は「カローラ ハッチバック」（日本名：カローラスポーツ）の特別仕様車「カローラ ハッチバック FXエディション」を、今秋に現地で発売すると発表しました。これについてユーザーから、多くの興味関心の声が集まっています。38年ぶり復活のカローラFXどんなモデル？【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”カローラ」です！ 画像で見る（88枚）初代モ