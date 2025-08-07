タレントの金久保芽衣（29）が7日、自身のX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。夫は青学大出身で箱根駅伝4連覇に貢献した元陸上選手の下田裕太氏。金久保は「ご報告」と題し、「7月25日に第一子を出産いたしました」と発表。「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリも酷かったので妊娠の発表は控えてこのタイミングでのご報告となりました」と伝えた。また「妊娠