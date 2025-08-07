内閣府が７日発表した６月の景気動向指数（ＣＩ、２０２０年＝１００）速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が前月より０・８ポイント上昇し、１１６・８だった。２か月ぶりの上昇となった。一致指数の推移を機械的にあてはめた基調判断は「下げ止まりを示している」とした。