航空自衛隊新田原基地に着陸するF35Bステルス戦闘機＝7日午後、宮崎県新富町航空自衛隊は7日、F35Bステルス戦闘機を宮崎県新富町の新田原基地に初めて配備した。短距離離陸・垂直着陸が可能な特殊な構造で、海上自衛隊の「いずも」型護衛艦2隻で発着させる計画。空自は将来的に42機を取得する計画で、2024年度中に6機を配備する予定だったが、米国からの納入が遅れていた。25年度に計8機を配備する方針。艦載機に位置づけられ