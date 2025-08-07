静岡県警や三重県警などの合同捜査班は8月6日、住所不定の男3人が2024年に18都府県で起きた207件の空き巣などの事件に関与していたことを裏付け、捜査が終結したと発表しました。被害総額は約1億6300万円に上るということです。 事件に関与していたのは、広島県広島市生まれで住所不定無職の男（27）、大阪府羽曳野市生まれで住所不定、自称・建設作業員の男（31）、愛知県江南市生まれで住所不定、無職の男（28）の3人です。 警