マクドナルドのキャラクター「ドナルド・マクドナルド」が子どもたちを楽しませようと熊本市にある総合病院を訪れました。ドナルド・マクドナルドが訪れたのは熊本市東区にある熊本赤十字病院のこども病棟です。この活動は子どもたちの成長を応援するマクドナルド社の取り組み「ドナルドアピアランス」で、2000年からは熊本でも幼稚園や支援学校、病院などを中心に回りコロナ禍もあって熊本赤十字病院への訪問は15年ぶりです