石油資源開発 [東証Ｐ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比25.7％増の208億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の360億円→393億円(前期は642億円)に9.2％上方修正し、減益率が43.9％減→38.8％減に縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.5％→20.2％に大幅上昇した。 株探ニュース