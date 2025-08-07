タレントの福留光帆（21歳）が、8月6日に公開されたラランド・ニシダの公式YouTubeチャンネル「チャンこうんネル」の動画に出演。ラランド・ニシダとの“カプ厨”を指摘され、「あるわけねえだろ！プライドに障るよね。これいけると思われて」と不満を述べた。福留光帆がラランド・ニシダのYouTubeチャンネルに出演し、前回ニシダと一緒に出た動画で「何かあった男女の距離感」「俺は分かる。こいつらはヤった」「え、俺だけ？ こ