ハードオフコーポレーション [東証Ｐ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の8.3億円に減り、4-9月期(上期)計画の16.2億円に対する進捗率は5年平均の59.3％を下回る51.5％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.7％→9.1％に低下した。 株探ニュース