キタサンブラック産駒のマテンロウオリジン（牡２歳、栗東・坂口智康厩舎）が、８月１０日の中京４Ｒ・芝２０００メートルでデビューする。伯父に１１年天皇賞・秋を勝ったトーセンジョーダンや、１２年京都新聞杯覇者のトーセンホマレボシがいる血統。坂口調教師は「ゆるさはあるけど、動きがいいですね」と手応えを示す。今週は栗東・坂路でタンタンドル（３歳未勝利）に１馬身追走で併入し、５３秒１―１２秒１。先週はＣＷ