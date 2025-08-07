８月１０日の新潟２Ｒ・２歳新馬戦（芝１８００メートル）でデビューするオルネーロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）は、筋の通った良血馬だ。１８年の阪神ＪＦなど重賞６勝を挙げたダノンファンタジーの半弟で、母ライフフォーセールはアルゼンチンのＧ１馬だ。宮田調教師は「中距離型で１８００メートルはぴったりだと思う。（ゲート試験合格後の放牧を挟んで）トップラインに筋肉が乗って帰ってきて、い