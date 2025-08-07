8月7日放送のNHK連続テレビ小説『あんぱん』第94話。“まさかの展開” に驚きの声があがっている。「思いっきり漫画を描きたい。会社、やめてもいいかな」という嵩（北村匠海）に、のぶ（今田美桜）は全力で応援すると答える。するとナレーションは「希望に燃える2人でした。そして5年後ーー嵩は相変わらず三ツ星百貨店に勤めていました」と、ドラマ冒頭でいきなりの「5年飛ばし」が起きたのだ。Xでは《今日の朝ドラ「あんぱん」