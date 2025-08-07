薩摩、大隅、種子島・屋久島地方ではあさって9日にかけて大気の状態が不安定になり、薩摩地方では大雨となるおそれがあります。 気象台によりますと、北海道付近の低気圧からのびる前線が次第に南下し、9日にかけて九州付近に停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は大気の状態が不安定となるおそれがあります。 【1時間40ミリの激しい雨のおそれ】 薩摩地方では