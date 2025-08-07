シノブフーズ [東証Ｓ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比7.6％増の6.9億円に伸び、4-9月期(上期)計画の12.8億円に対する進捗率は54.5％に達し、5年平均の46.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース