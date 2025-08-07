機械メーカー「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、警視庁は捜査にあたっていた公安部の幹部や捜査員ら19人を処分または処分相当としました。【映像】大川原化工機冤罪 警視庁公安部元幹部ら19人処分「大川原化工機」の事件捜査をめぐり、警視庁は「捜査指揮系統の機能不全」などに言及した検証結果を公表しました。これを踏まえ、警視庁は当時捜査にあたっていた公安部の管理官と係長を減給100分の10とする懲戒処分相当にしま