ロシア・カムチャツカ半島付近で７月３０日朝に発生した地震に伴い津波注意報が出された北海道小樽市で、注意を促す防災行政無線が流れていなかったことが７日、明らかになった。担当職員による機器の操作ミスが原因で、市災害対策室は「マニュアルを見直し、再発防止に努める」としている。市は午前９時４０分の注意報発表を受け、午前１０時半〜午後４時に計１０回、「海岸から離れてください」との放送を日本語や英語など５