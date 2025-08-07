フレグランスメーカーのアート・ラボが展開している「/ALCHEMIST LAB（アルケミスト・ラボ）」から、2つの香水シリーズが新登場。重ね付けを楽しめる「Scents of Multiplying オードパルファム」と、実在する音楽をモチーフにした「Música scents オードパルファム」がお目見えします。8月9日（土）より、201LAB LUCUA1100店や、ART LAB. Online 楽天市場店などで販売されるので、気になるアイテムはぜひチェックしてみて。香