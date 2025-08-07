女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のメイキングカットが7日、公開された。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」(集英社)で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品を原作とする202