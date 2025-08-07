俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)の本予告映像と本ビジュアルが公開となった。予告編には8年ぶりの映画出演となる深津絵里の姿も。映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の本ビジュアル『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレ