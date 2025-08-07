能代市では7日午前9時39分から二ツ井町小掛の約30軒と二ツ井町田代約90軒が停電しています。東北電力ネットワークによりますと、風雨による樹木の接触や倒木が停電の原因だということです。復旧は午後5時ごろになる見通しです。