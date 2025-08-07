住居侵入の疑いで住居・氏名・年齢など不詳の男が6日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は6日午後7時40分頃、長岡市内の40代女性宅に正当な理由なく侵入した疑いです。女性の家族から「自宅に知らない男が入ってきた」と110番通報があり、かけつけた警察が現行犯逮捕しました。通報者は家に居て、玄関から物音がしたため玄関に行くと、階段の上（2階）に面識のない男が立っていたということです。警察の調べに対