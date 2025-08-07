フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが、2025年8月7日にインスタグラムのストーリーズを更新。「10歳児レベル」まで落ちてしまったという体重を公開した。「今は少しずつ食べられるようになってきた」ゆりにゃさんは身長162センチ、体重39キロと公表している。ゆりにゃさんをめぐっては、プロデュースする女性アイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」元メンバーの天宮しゅなさんと、元運営スタッフで元恋人の