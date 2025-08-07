澁澤倉庫 [東証Ｐ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比14.5％減の14.4億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の27億円に対する進捗率は53.5％となり、5年平均の50.8％とほぼ同水準だった。 同時に、9月30日割当の1→4の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の180円→112.5円(株式分割前換算では180円)に修正したが、実質配当は変わらない。 直近3ヵ月の実績である4-6