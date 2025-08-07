KiiiKiiiが、デジタルシングル『DANCING ALONE』をリリース。あわせて、表題曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】KiiiKiii、最新デジタルシングル『DANCING ALONE』表題曲MV） 本作では、ステージで自信に満ちた姿を見せつつも、私生活では愛らしく不器用な一面を持つ彼女たちが、Z世代の感性を通じて友情と青春の“リアル”を再び音楽で表現している。 表題曲は、シティポップやレトロシンセに根ざし