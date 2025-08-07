ミズノは大きく売られる。この日午後１時ごろに４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比４．５％増の６３５億２８００万円、営業利益は同３．３％減の６２億８１００万円だった。フットボールやバレーボールなどの競技スポーツ品が好調だったほか、スポーツスタイルシューズの販売が伸び増収を確保。一方、利益面ではインフレ影響などに伴う販管費の増加が響いた。通期で増益