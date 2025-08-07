午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８５５、値下がり銘柄数は７０２、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、銀行、倉庫・運輸、保険など。値下がりで目立つのは精密機器、非鉄金属、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS